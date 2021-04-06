Yeşilçam'ın 'Casus Hatice'si: Melike Zobu kimdir?

Türk sinemasının Casus Hatice'si Melike Zobu, Deli Deli Küpeli filminin gündeme gelmesiyle merak konusu oldu. Peki Melike Zobu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son hali..

Bir döneme damgasını vuran ve izleyenlerin yüzünde hala tebessüm bırakan Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Deli Deli Küpeli sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi..

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Deli Deli Küpeli filminde oynayan Melike Zobu yıllar sonra ortaya çıktı.

Casus Hatice rolüyle tanınan efsane oyuncu Melike Zobu'nun son hali görenleri şaşırttı.

MELİKE ZOBU KİMDİR?

Melike Zobu, 1963 yılında İstanbulda dünyaya gelen Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Asıl adı Ayşe Melike Zobudur.

58 yaşındaki Melike Zobu, Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni, tiyatro ve sinema oyuncusu Bilge Zobu'nun kuzenidir. 1978'de yüz güzeli seçilmesinin ardından sinemaya başladı. Çoğunlukla sert mizaçlı tipleri canlandırdı.

Bazı ünlü isimlerle birlikte birçok projede rol aldı. Bu isimlerden biri Cüneyt Arkındır.

" Aliye Destan, Sığıntı,Ben de Yaşıyorum, Üçüncü İstasyon, Toplumun Kadını Yalnız Efe, Bin Kere Ölmek" gibi filmlerde oynadı.

Evlendikten sonra sinemadan uzaklaştı. Hazal ve Yağmur adında iki kız çocuk sahibidir. Büyük kızı Hazal Kalkavan Karahan, TV programcılığı yapmaktadır ve ünlü iş adamı Mert Karahan ile evlidir.

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