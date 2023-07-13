Yeşilçam'ın cesur kadınıydı! Sibel Turnagöl yıllar sonra ortaya çıktı: "Nefes kesmeye devam ediyorsun" Kerem Alışık'ın eski eşi Sibel Turnagöl, son haliyle ortaya çıktı. Yeşilçam'ın cesur kadınlarından olan Turnagöl, güzelliğiyle görenlerş kendisine hayran bıraktı.

28 Şubat 1968 yılında dünyaya gelen ve 16 yaşında mankenliğe başlayan Sibel Turnagöl, katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi.

Mankenlikle kalmayan Turnagöl, çeşitli dizi ve filmlerde de yer aldı. 1988 yılında ise yakışıklı oyuncu Kerem Alışık ile evlendi.

Bu evlilikten Sadri adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Turnagöl, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

2012 yılında Mehmet Çelik'le ikinci evlilğini yapan Turnagöl, Kerem Alışık'ı aldığı ödülden dolayı tebrik etti.

Başarılı isim yaptığı bu hamle ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. İşte Sibel Turnagöl'ün son hali...

Güzelliği kalıcı!

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl'ün son hali merak edildi.

Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl'üm güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

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Güzel oyuncunun son halini görenler "Hâlâ çok hoşsunuz", "Yıllar teğet geçmiş" yorumlarında bulundu.