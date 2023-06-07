Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına giren Celalettin Yonat'ın memleketini duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Arap Celal ile özdeşleşen Yonat nereliymiş!

12 Ocak 1922 yılında dünyaya gelen Celalettin Yonat, Yeşilçam'a damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Sinemaya figüran olarak giren Yonat, Arap Celal karakteri sayesinde tanınmaya başlandı.

1993 yılında hayatını kaybeden Arap Celal, son yıllarında Behçet Nacar'ın Beyoğlu'nda bulunan film-foto roman çekimi yapılan dairesinin bakıcılığını yaptı.

Sayısız projede oynayan başarılı ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Aarap Celal olarak anılan Yonat'ın doğum yeri bakın neresiymiş!

Arap Celal'in memleketi...

"Sen içme Arap..." repliği ile hatırlanan Celalettin Yonat'ın Arap olduğu zannediliyordu.

Ancak gerçek herkesi şaşırttı. Yonat'ın Sivaslı olduğu ortaya çıktı.

Celal Yonat, 1922 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokuldan sonra çalışma hayatına atıldı. Bir süre Burhaneddin Tepsi ve İsmail Dümbüllü topluluklarında çalıştı.Celalettin Yonat (Arap Celal), 29 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da vefat etti.