Yeşilçam'ın efsanesi Gerzek Şaban filminde şoke eden detay! Meğer Kemal Sunal'ın ikizini oynayan dublör... Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Yeşilçam dönemine damga vuran Gerzek Şaban filminde herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Çekim hatasını gören gözlerine inanamadı. Meğer Kemal Sunal'ın ikizini oynayan dublör...

Yeşilçam filmleri günümüzde aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllarca izlemiş olsak da bazı çekim hataları gözümüzden kaçabiliyor.

Yeşilçam'ın efsanesi olan Gerzek Şaban da bu filmlerden bir tanesi. Gerzek Şaban, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

1980 yılında gösterime giren Gerzek Şaban filminin başrollerinde Kemal Sunal, Ülkü Özen, Hasan Ceylan gibi isimler yer alıyor.

Filmde gariban olan Şaban'ın ünlü bir mafya babasına olan benzerliğiyle başına gelecek olan belalar anlatılıyor.

Filmde yıllardır kimsenin fark etmediği bir detay ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.

Çekim hatasını kimse fark etmemişti

Kemal Sunal'ın birebir benzediği mafya babasını canlandıran dublörün bir sahnede bıyıkları göründü.

Filmde yapılan bu çekim hatası yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.