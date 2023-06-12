Yeşilçam'ın efsanesi Keloğlan şimdi tanınmaz halde! Rüştü Asyalı'nın son halini gören inanamıyor Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Keloğlan'ın yıldız iismi Rüştü Asyalı, o dönem gönüllerde taht kurmuştu. 50 yıl sonra ortaya çıkan Rüştü Asyalı'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Artık Keloğlan'ı tanımak imkansız...

Uzun yıllar geçse de Yeşilçam filmleri ve oyuncuları unutulmuyor…

1971 yapımı Yeşilçam’a damga vuran Keloğlan filmi, o dönemde büyük ilgi gören, günümüzde izlenmeye devam eden filmlerden bir tanesi.

Filmde Keloğlan karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Rüştü Asyalı, son haliyle gündeme geldi.

Filmde sergilediği oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuran Keloğlan Rüştü Asyalı yıllar sonra ortaya çıktı.

Şimdilerde 76 yaşında olan Rüştü Asyalı, Keloğlan filmi sonrasında gözlerden ve kameralardan uzak bir yaşam sürdürüyordu.

Şimdi tanınmaz halde

1971-1974 yılları arasında Keloğlan karakteriyle herkesi büyüleyen Rüştü Asyalı, sempatik tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle şoke eden Rüştü Asyalı’nın son halini gören gözlerine inanamıyor. İşte 50 yıl önce tanıdığımız Keloğlan’ın son hali…

Keloğlan karakteriyle hafızalara kazınan Rüştü Asyalı; Keloğlan Can Kız, Sefer Seferde, Keloğlan İş Başında, Yaman Delikanlı, Ben Garip Keloğlanım, İki Öküz, Ben Bir İnsan, Havada Bulut, Kod Adı ve Kod Adı Kaos gibi yapımlarda rol aldı.