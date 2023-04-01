Yeşilçam’ın efsanesi Keloğlan’ın Cankız’ı aslında bakın kimmiş! Meğer Arka Sokaklar’da… Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan Keloğlan ile Cankız filminde güzelliğiyle herkesi büyüleyen Cankız'ın kim olduğunu gören şaşıp kalıyor. Meğer yıllarca onu izlemişiz. Arka Sokaklar dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Bakın o Cankız kimmiş!

Padişahın kızıyla evlenmeyi aklına koyan Keloğlan’ın komik maceralarını anlatan Keloğlan filmi 1970’lerden bu yana izlenmeye devam ediyor. Başrolünde Rüştü Asyalı’nın yer aldığı Keloğlan film serisi Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdırdı. Her seride Rüştü Asyalı yer alsa da partnerleri değişiklik gösterdi. Filmdeki oyuncuların son halleri ise şaşırtmaya devam ediyor. Keloğlan ile Cankız filminde Rüştü Asyalı ile başrolü paylaşan güzel oyuncu yıllar sonra merak konusu oldu. O dönem oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen güzel oyuncunun birçok dizide de rol aldığı ortaya çıktı. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da da oynadığını duyan şaşıp kaldı. Meğer yıllarca onu izlemişiz… O dönemlerde oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Cankız, Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi başarılı yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun büyük değişimi herkesi şaşkına çevirdi. Meğer Keloğlan’ın Cankız’ı, ünlü oyuncu Alev Oraloğlu’ymuş. Yeşilçam'a damga vuran Alev Oraloğlu, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep'in annesini canlandırmıştı. Gazeteci Ali Oraloğlu ve ünlü oyuncu Lale Oraloğlu'nun kızı olan Alev Oraloğlu, çocuk yaşlarda sinemaya başlamıştı.