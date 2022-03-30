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    • Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay'ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor...

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay'ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor...

    Yeşilçam'ın erotik yıldızı olarak anılan ünlü oyuncu Arzu Okay'ın kızı, annesiyle çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Okay'ın son halini görenler ise "Hala çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 22:33
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    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay'ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor...

    Yeşilçam'ın cesur oyuncularından biri olan ve ''erotik yıldız'' olarak da anılan ünlü oyuncu Arzu Okay, bir döneme damga vuran isimlerdendi.

    Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık ve Kadir İnanır gibi birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Arzu Okay, adının yalnızca erotik filmlerle anılmasına dair yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

    ''KADINLAR HEP GÜNAH KEÇİSİ''

    Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Okay, hayatını anlatan kitap ile ilgili konuşurken ''Oynadığınız filmlerin sadece bir kısmı erotik ama adınız sadece o filmlerle anılıyor.'' yorumuna şu yanıtı vermişti:

    ''Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi...''

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #1

    KIZI SON HALİNİ PAYLAŞTI

    Uzun süredir ekranlarda yer almayan Türk sinemasının unutulmaz simalarından olan Arzu Okay'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

    Şimdilerde ise bir iş insanı olan Arzu Okay'ın kızı, annesiyle birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Yıllara meydan okuyan Okay, Instagram hesabı bulunmasına rağmen pek paylaşım yapmıyor.

    Okay'ın son halini görenler ise ''Hala çok güzelsiniz'', ''Hala ay parçası gibi'', ''Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş'' şeklinde yorumlarda bulunuyor.

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #2

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #3

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #4

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #5

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #6

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #7

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #8

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #9

    Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay ın son haline bakın, hala ay parçası gibi! Bakan gözlerini alamıyor... #10


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