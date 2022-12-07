Yeşilçam'ın güzeller güzeliydi! 68'lik Gülşen Bubikoğlu'nun son hali şaşırttı

68 yaşına bakan Gülşen Bubikoğlu'nun görüntüsü, "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde dinleniyor.

1973 yılında ilk filmi Yaban ile hızlı bir şekilde adını duyuran Bubikoğlu, 2000'li yılların başına kadar hem sinema hem de TV kariyerini sürdürdü.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Canikom, Yaz Bekarı gibi filmler başta olmak üzere 50'den fazla yapımda rol aldı.

1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlenen Bubikoğlu, 1977 yılında anne oldu.

Doğumdan sonra mesleğinden uzaklaşan Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

68 yaşında

Instagram hesabından doğum günü paylaşımı yapan Gülşen Bubikoğlu, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Adeta yıllara meydan okuyan güzelliğiyle poz veren Bubikoğlu, takipçilerinden beğeni topladı.

Ünlü yıldızın oldukça genç ve bakımlı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...