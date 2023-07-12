Bir dönem Yeşilçam’a damga vuran Tokatçı filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.
1983 yapımı olan filmde Şevket Altuğ, Ali Şen, Kemal Sunal, Ünal Gürel gibi birbirinden başarılı sanatçılar yer alıyor.
Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Tokatçı filminde Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi, değişimiyle gündeme geldi.
Güzel oyuncu Nazan Saatçi, 65 yaşında olmasına rağmen genç kızlara meydan okuyan bir güzelliğe sahip.
Son haliyle parmak ısırttı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Nazan Saatçi’nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Fit haliyle yıllara meydan okuyor.
Filmde Kemal Sunal’ın canlandırdığı Osman karakterine aşık olan Nazan Saatçi, 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir güzelliğe sahip.