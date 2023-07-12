Yeşilçam’ın güzeller güzeliydi! Tokatçı’nın Emine’si son haliyle mest etti! "Yıllara meydan okuyor" Tokatçı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan usta sanatçı Nazan Saatçi, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Şimdilerde 65 yaşında olan usta oyuncu, yaşına rağmen kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor.

Bir dönem Yeşilçam’a damga vuran Tokatçı filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 1983 yapımı olan filmde Şevket Altuğ, Ali Şen, Kemal Sunal, Ünal Gürel gibi birbirinden başarılı sanatçılar yer alıyor. Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Tokatçı filminde Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi, değişimiyle gündeme geldi. Güzel oyuncu Nazan Saatçi, 65 yaşında olmasına rağmen genç kızlara meydan okuyan bir güzelliğe sahip. Son haliyle parmak ısırttı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Nazan Saatçi’nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Fit haliyle yıllara meydan okuyor. Filmde Kemal Sunal’ın canlandırdığı Osman karakterine aşık olan Nazan Saatçi, 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir güzelliğe sahip.