Yeşilçam'ın ikinci Türkan'ıydı! Son hali görenleri bir kez daha hayran bıraktı Yeşilçam'ın aranan güzellerinden olan Selma Güneri, son haliyle ortaya çıktı. Sayısız projede yer alan Güneri, şimdilerde yeni bir proje ile ara verdiği ekranlara geri döndü.

Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden birisi olan Selma Güneri, son olarak Dinle Sevgili dizisi ile karşımıza çıktı. Bu diziden sonra ekranlardan çekilen Güneri, TRT1'in yeni dizisi Hayatımın Neşesi'nde Rüçhan karakterini canlandırıyor. Uzun süredir hayranlarını kendisine hasret bırakan Güneri, son haliyle de bu dizi sayesinde ortaya çıktı. Son hali de olay Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Güneri, son haliyle de güzelliğini kaybetmediğini gsöterdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Selma Güneri'yi ekranda görenler ise yorum yapmayı ihmal etmedi. Kimi izleyiciler, 'Sadece yaş almış', 'Yıllar yıpratmış ama güzelik hala aynı', 'Selma hocam hala çok güzelsin' yorumlarında bulundu.