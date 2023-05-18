Yeşilçam'ın masum güzeliydi... 68'lik Gölgen Bengü'nün son hali ağızları açık bıraktı! Yeşilçam'ın efsanesi Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Gölgen Bengü, şimdi tanınmaz halde. Oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayat seçen ünlü isim son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Bakın şimdi ne iş yapıyor...

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri günümüzde aynı ilgiyle izleniyor. Yeşilçam’ın efsane oyuncuları ise son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Türk sinema tarihinde efsane haline gelen Meraklı Köfteci filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan güzel oyuncu son haliyle şaşırttı. Filmde Fatma karakterine hayat veren Gölgen Bengü, yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Oyunculuğu ardında bırakan Bengü’nün yeni mesleği ise duyanları şoke etti. Bambaşka biri oldu Rol aldığı Aslan Bacanak filminden sonra oyunculuğu bırakan Gölgen Bengü, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde bambaşka bir hayatı olan Gölgen Bengü’nün yeni mesleğini duyan kulaklarına inanamıyor… 1977 yılında Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterini canlandıran Gölgen Bengü, oyunculuğu bıraktıktan sonra profesör oldu. Gölgen Bengü şimdilerde North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktora yaptı.