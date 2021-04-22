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- Yeşilçam'ın Reha'sı Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler'in biyografisi..
Yeşilçam'ın Reha'sı Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler'in biyografisi..
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 17:43
- Güncelleme : 22.04.2021 - 17:45
Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Yetkin Dikinciler; Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin başrolünde yer aldığı Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı adlı dizide, yine güçlü bir karakter oyuncusu olduğunu gösterecek.
İzleyicileri 1960'lı yıllara götürecek dizide, kariyeri ve kendi çıkarları için itibarını kullanmaktan asla çekinmeyen 'Reha Esmer' adlı karakteri canlandıracak olan Yetkin Dikinciler, performansıyla hayranlarını mest edecek.
Seyirciler, 'Yeşilçam dizisi Reha Esmer kimdir?' sorusuyla birlikte Yetkin Dikinciler hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor.
Peki, Yeşilçam'ın Reha'sı Yetkin Dikinciler kimdir? İşte, Yetkin Dikinciler'in biyografisi...
YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?
15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, seslendirme ve tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler, emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur.
Yetkin Dikinciler, önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter'in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirmiş ve 1993 yılında geçiş yaptığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.
Umut Yolcuları, Çıplak Gerçek, Umut Üzümleri, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Aile Saadeti, Kara İnci, Mavi Gözlü Dev, Ulak, Eşref Saati, Kabuslar Evi, Sis ve Gece, Babam ve Oğlum, Misi, Kırık Kanatlar ve Gülizar gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.
1999 yılında Esra Akkaya ile evlenmiş ancak bir sene sonra boşanmıştır. 2014 yılında ise Aslı Orcan ile evlenen Yetkin Dikinciler'in, Lal Dikinciler isminde bir kızı bulunmaktadır.
Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karekterine hayat veren Yetkin Dikinciler, 1.94 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.
ÖDÜLLERİ
- 2006 – 13.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – Babam Ve Oğlum
- 2007 – 14.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
- 2008 – 13.Sadri Alışık Ödülü – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
- 2008 – 19.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
- 2010 – Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
YETKİN DİKİNCİLER'İN ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Süleyman) – 2019
- Merhaba Güzel Vatanım (Nazım Hikmet) – 2019
- Deliler Fatih'in Fermanı (Baba Sultan) – 2018
- Kaos – 2018
- Biz Size Döneriz – 2017
- Bahtiyar Ölmez (Rıfat/Bahtiyar) – 2017
- Her Şey Mümkün (Selim / İbrahim) – 2017
- Benimle Var Mısın? – 2016
- Nadide Hayat (Kaptan Yusuf) – 2015
- Şekispir Hoca – 2015
- Ailem Bir Alem (Doktor Frasier) – 2015
- Muhteşem Yüzyıl (Kara Ahmed Paşa) – 2014
- Çanakkale Yolun Sonu – 2013
- Kızım İçin (Tuncer) – 2013
- Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
- Umut Üzümleri – 2012
- Yarım Kalan Mucize (İsmail Hakkı Tonguç) – 2012
- Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
- Çıplak Gerçek (Galip) – 2012
- Bizim Yenge (Adem) – 2011
- Umut Yolcuları (Mehmet Müdür) – 2010
- Aile Saadeti (Selim Paşa) – 2009
- Ulak (Adem) – 2008
- Usta (Doğan) – 2008
- Kara İnci (Semih) – 2007
- Eşref Saati (Sarı Eşref) – 2007
- Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet (Nazım Hikmet) – 2007
- Kabuslar Evi: Son Dans (Selim) – 2007
- Sis ve Gece (Fahri) – 2007
- Gözyaşı Çetesi (Cevahir) – 2006
- The Net 2.0 (Banka Müdürü) – 2006
- Babam Ve Oğlum (Salim) – 2005
- Misi (Onur) – 2005
- Gülizar (İsmail) – 2004
- Üç Kişilik Aşk (Cem) – 2004
- Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) – 2004
- Seni Yaşatacağım (Reşat) – 2003
- Leoparın Kuyruğu (Serdar) – 1998
YEŞİLÇAM DİZİSİ REHA ESMER
Adını prodüktörleriyle duyuran Reha Esmer, mal varlığı yüksek olan, evli ve güçlü bir erkek olarak bilinmektedir. Herkes tarafından yardımsever, herkesin işlerine koşan ve dost olarak bilinen Reha aslında kariyeri ve kendi çıkarları için itibarını kullanmaktan asla çekinmez.