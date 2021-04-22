Yeşilçam'ın Reha'sı Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler'in biyografisi..

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Yeşilçam dizisi, bu akşam izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Reha Esmer karakterini oynayan Yetkin Dikinciler kimdir? merak ediliyor.

Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Yetkin Dikinciler; Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin başrolünde yer aldığı Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı adlı dizide, yine güçlü bir karakter oyuncusu olduğunu gösterecek.

İzleyicileri 1960'lı yıllara götürecek dizide, kariyeri ve kendi çıkarları için itibarını kullanmaktan asla çekinmeyen 'Reha Esmer' adlı karakteri canlandıracak olan Yetkin Dikinciler, performansıyla hayranlarını mest edecek.

Seyirciler, 'Yeşilçam dizisi Reha Esmer kimdir?' sorusuyla birlikte Yetkin Dikinciler hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor.

Peki, Yeşilçam'ın Reha'sı Yetkin Dikinciler kimdir? İşte, Yetkin Dikinciler'in biyografisi...

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, seslendirme ve tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler, emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur.

Yetkin Dikinciler, önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter'in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirmiş ve 1993 yılında geçiş yaptığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

Umut Yolcuları, Çıplak Gerçek, Umut Üzümleri, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Aile Saadeti, Kara İnci, Mavi Gözlü Dev, Ulak, Eşref Saati, Kabuslar Evi, Sis ve Gece, Babam ve Oğlum, Misi, Kırık Kanatlar ve Gülizar gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

1999 yılında Esra Akkaya ile evlenmiş ancak bir sene sonra boşanmıştır. 2014 yılında ise Aslı Orcan ile evlenen Yetkin Dikinciler'in, Lal Dikinciler isminde bir kızı bulunmaktadır.

Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karekterine hayat veren Yetkin Dikinciler, 1.94 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.

ÖDÜLLERİ

2006 – 13.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – Babam Ve Oğlum

2007 – 14.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev

2008 – 13.Sadri Alışık Ödülü – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev

2008 – 19.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev

2010 – Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

YETKİN DİKİNCİLER'İN ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Süleyman) – 2019

Merhaba Güzel Vatanım (Nazım Hikmet) – 2019

Deliler Fatih'in Fermanı (Baba Sultan) – 2018

Kaos – 2018

Biz Size Döneriz – 2017

Bahtiyar Ölmez (Rıfat/Bahtiyar) – 2017

Her Şey Mümkün (Selim / İbrahim) – 2017

Benimle Var Mısın? – 2016

Nadide Hayat (Kaptan Yusuf) – 2015

Şekispir Hoca – 2015

Ailem Bir Alem (Doktor Frasier) – 2015

Muhteşem Yüzyıl (Kara Ahmed Paşa) – 2014

Çanakkale Yolun Sonu – 2013

Kızım İçin (Tuncer) – 2013

Merhaba Hayat (Sinan) – 2012

Umut Üzümleri – 2012

Yarım Kalan Mucize (İsmail Hakkı Tonguç) – 2012

Merhaba Hayat (Sinan) – 2012

Çıplak Gerçek (Galip) – 2012

Bizim Yenge (Adem) – 2011

Umut Yolcuları (Mehmet Müdür) – 2010

Aile Saadeti (Selim Paşa) – 2009

Ulak (Adem) – 2008

Usta (Doğan) – 2008

Kara İnci (Semih) – 2007

Eşref Saati (Sarı Eşref) – 2007

Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet (Nazım Hikmet) – 2007

Kabuslar Evi: Son Dans (Selim) – 2007

Sis ve Gece (Fahri) – 2007

Gözyaşı Çetesi (Cevahir) – 2006

The Net 2.0 (Banka Müdürü) – 2006

Babam Ve Oğlum (Salim) – 2005

Misi (Onur) – 2005

Gülizar (İsmail) – 2004

Üç Kişilik Aşk (Cem) – 2004

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) – 2004

Seni Yaşatacağım (Reşat) – 2003

Leoparın Kuyruğu (Serdar) – 1998

YEŞİLÇAM DİZİSİ REHA ESMER

Adını prodüktörleriyle duyuran Reha Esmer, mal varlığı yüksek olan, evli ve güçlü bir erkek olarak bilinmektedir. Herkes tarafından yardımsever, herkesin işlerine koşan ve dost olarak bilinen Reha aslında kariyeri ve kendi çıkarları için itibarını kullanmaktan asla çekinmez.