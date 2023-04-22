Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! 66'lık Itır Esen'in son hali görenleri mest etti "Kelimeler kiyafetsiz..." Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Aile Şerefi, bu akşam seyirci ile buluşacak. Filmde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu Itır Esen, son haliyle gündeme geldi. Usta oyuncunun son halini görenlerin nutku tutuldu. Adeta yıllara meydan okuyor. İşte Itır Esen'in son hali...

1976 yılında gösterime giren Yeşilçam'ın efsane filmi Aile Şerefi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Itır Esen, Adile Naşit, Münir Özkul, Eriş Akman gibi usta oyuncuların yer aldığı filmde oyuncuların son hali gündeme geliyor. Filmde Zeynep karakterini canlandıran sarışın güzel Itır Esen, şimdilerde 66 yaşında. Güzelliğinden ödün vermemiş. Gülen Gözler, Bizim Aile, Aile Şerefi gibi başarılı projelerde yer alan Itır Esen, son olarak 2019 yılında Annem filmiyle izleyici karşısına çıktı. Bir dönem oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Itır Esen, adeta yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'in son halini gören gözlerine inanamıyor. Usta oyuncu, yıllar geçse de güzelliğinden söz ettirmeye devam ediyor. İşte son hali... Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Itır Esen yıllar geçmesine rağmen genç görünümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Usta oyuncunun son halini gören gözlerine inanamıyor. Fit haliyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor. 1956 yılında dünyaya gelen oyuncu ve model Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen’in kızıdır. Sinemacı Yavuz Turgul ile evlenen usta oyuncunun bu evlilikten 2 çocuğu oldu. 2001 yılında TRT 1'de yayımlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul adlı dizi ile Türk sinemasına 23 sene sonra geri döndü. 2015'ten beri Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesidir.