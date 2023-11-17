Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Serpil Nur son haliyle ortaya çıktı: Yıllar ona acımamış Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Serpil Nur son haliyle dikkat çekti. Umudumuz Şaban filminde Canan karakterine hayat veren güzel oyuncu son haliyle gündeme geldi. İşte Serpil Nur'un son hali...

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan usta oyuncu Serpil Nur son hali ile sosyal medyada gündeme geldi.

Bir dönem oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Serpil Nur, uzun süredir oyunculuk yapmıyor.

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor.

Şimdilerde 65 yaşında olan usta oyuncu Ceza, Ah Nerede, Baba Bizi Eversene ve Umudumuz Şaban gibi filmlerde rol alarak hafızalarda yer edinmişti.

Yeşilçam'ın aranan isimlerinden olan Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Serpil Nur, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

65 yaşındaki usta oyuncu Serpil Nur son haliyle dikkat çekti.

İşte Serpil Nur'un son hali...

Serpil Nur 4 Mayıs 1958 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinemaya 1974 yılında başlayan Serpil Nur 1977 yılında Muhtacım / Akıl Erdiremedim isimli bir 45'lik çıkarmıştır.