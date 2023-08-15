Yeşilçam’ın Şeytan’ıydı... Canan Pervin bakın şimdi ne halde! "Eski halinden eser yok" Türk sinemasının hem korku hem de gerilim türündeki ilk filmi satılan Şeytan’da Gül karakterini canlandıran kız çocuğu şimdi kocaman oldu. Canan Perver son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. İşte son hali...

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Şeytan," hem korku hem de gerilim türündeki ilk film sayılabilir.

1974 yılında çıkan, Metin Erksan’ın yönettiği Şeytan filminde Gül karakterine hayat veren Canan Perver gündeme geldi.

Henüz 12 yaşındayken Şeytan filmiyle Yeşilçam’ın kapısını açan Canan Perver’in eski halinden eser yok.

Son hali ağızları açık bıraktı

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Canan Perver’in son hali sosyal medyayı salladı.

1962 yılında dünyaya gelen Canan Perver, Şeytan filmiyle meşhur oldu.

Şeytan filminin ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile birçok sinema filminde yer aldı.

Ünlü yönetmen Temel Gürsu ile nikah masasına oturan Canan Perver’in Burak ve Emrah adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırtıyor.