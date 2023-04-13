Yeşilçam'ın Tecavüzcü Coşkun'uydu! 77'lik Coşkun Göğen bakın şimdi ne yapıyor... Yeşilçam' filmlerinde canlandırdığı Tecavüzcü Coşkun karakteriyle akıllara kazınan Coşkun Göğen, son haliyle merak konusu oldu. 77 yaşındaki ünlü oyuncu bakın şimdilerde ne durumda...

Mafyanın adamı, ırz düşmanı, pis sırıtması...

Yeşilçam'ın nam-ı diğer Tecavüzcü Coşkun'u, milyonların hafızasına kazınan bir karakter oldu.

İlk defa 1972 yılında Asi Gençler adlı filmde canlandırılan ve kültleşen Tecavüzcü Coşkun karakteri, Coşkun Göğen tarafından canlandırıldı.

Kamuoyunun nefretini toplayan Tecavüzcü Coşkun karakteri, günümüze kadar gelmiştir. Coşkun Göğen ise oyunculuk performansı ile beğeni toplamıştır.

Karanlıklarda büyüdüğünü ve bu sayede kötü rolleri oynayabildiğini itiraf eden Coşkun Göğen, ''O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım.'' ifadelerini kullandı.

Şimdilerde 77 yaşındaki olan Coşkun Göğen, zaman zaman merak konusu oluyor. İstanbul'u terk eden Göğen, bakın neler yapıyor...

Tecavüzcü Coşkun'un son hali

İstanbul'u terk edip Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, her şeyin iyi gittiğini ve yaşamından mutlu olduğunu dile getirdi.

Bale öğretmeni Angel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, işletmecilik ve animasyon yaptığını söyledi.

Göğen, ''Oyunculuğun yanı sıra Osmanbey'deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim fakat 1988'de işlerim battı. Ben de Antalya'ya gittim. 7 buçuk aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz... Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden.'' dedi.