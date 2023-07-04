Yeşilçam'ın tonton dedesi bakın hangi ünlü ismin dayısı çıktı! Herkesi "şaşırtan" detay! Nubar Terziyan, Yeşilçam'da canlandırdığı sevecen baba, sütçü dede, iyi yürekli bakkal ve tonton baba gibi rollerle hafızalara kazındı. Usta ismin yeğeni ise en az onun kadar ünlü çıktı.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Nubar Terziyan, baba rolleriyle karşımıza çıktı. Tonton baba ve dede rolleriyle akıllara kazınan Terziyan, 450'den fazla filmde rol aldı. 14 Ocak 1993 yılında ise, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Sinema Emek Ödülü'nü alan Terziyan,4 Ocak 1994 tarihinde 84 yaşında Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetti. Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Öldükten sonra bile hatırlanan Terziyan'ın yeğeni ise herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim çıktı. Terziyan'ın yeğeni bakın kimmiş Sayısız filmde rol alan Nubar Terziyan’ın yeğeni ünlü şarkıcı Fedon. Fedon Kalyoncu, Rum bir baba ve Ermeni bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalışan Fedon, 1991 yılında şarkı söylemeye başladı. Şimdilerde 76 yaşında olan ve adeta yıllara meydan okuyan Fedon, Senin İçin adlı ilk albümünü 1991 yılında çıkardı. Ünlü isim aynı zamanda TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu. Fedon, şu sıralar yaşamına Bodrum'da devam ediyor...