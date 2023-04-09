Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan, ünlü şarkıcının dayısı çıktı! Duyan kulaklarına inanamıyor Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Nubar Terziyan, yeğeni ile gündeme geldi. Usta sanatçının yeğeni de kendisi gibi ünlü çıktı. Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış.

Sanat camiası her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle eski dönemlerde birbirleriyle akraba oldukları ortaya çıkan pek çok ünlü var. Asıl adıyla Nubar Alyanakziya olan Ermeni asıllı sinema oyuncusu Nubar Terziyan, 1994 yılında hayatını kaybetti. Delisin, Öksüzler, Sezercik gibi Yeşilçam’ın efsanesi haline gelen filmlerde tonton dede, sütçü dede gibi karakterle adını hafızalara kazıdı. Yeşilçam’ın güler yüzlü dedesi Nubar Terziyan, o dönemlerde birçok filmde rol almış, oyunculuğuyla sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Usta oyuncunun kimsenin bilmediği, ünlü şarkıcı bir yeğeni var. İkilinin akrabalıklarını öğrenen inanamıyor. Türk müziğinin sevilen ve güçlü isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Nubar Terziyan’ın yeğeni çıktı. İşte o ünlü isim… Ünlü şarkıcı yeğeni çıktı! Yeşilçam’ın tonton dedesi, meğer şarkıcı Fedon’un dayısıymış. İkilinin akraba olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor. Nubar Terziyan’ın kız kardeşinin oğlu olan Fedon, güçlü sesiyle Türk müziğine önemli katkılar sağladı. Fedon kimdir 1946 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fedon’un babası Rum, annesi Ermeni’dir. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1987'de Zorba Taverna'yı açtı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.