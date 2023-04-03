Yeşilçam'ın yakışıklı damadı Tarık Akan'ın çocuklarına bakın! Üçü de babasının kopyası... Merhum sanatçı Tarık Akan'dan geriye kalan 2 oğlu ve 1 kızı, şimdilerde kocaman oldu. Son hallerini görenler ise, babalarına benzetiyor. İşte Tarık Akan ve Yasemin Erkut çiftinin çocukları...

Ses dergisinin şöhret ettiği isimlerden biri olan Tahsin Tarık Üregil, "Tarık Akan" sahne alını aldı.

Kamera karşısına geçtiği andan itibaren yakışıklılığı ile dikkat çeken Tarık Akan, ilk olarak "Solan Bir Yaprak Gibi" filminde rol aldı.

Hababam Sınıfı ile Yeşilçam'ın hafızasına "cici çocuk" olarak kazınan Akan, Gülşen Bubikoğlu ile Ah Nerede filmini çekti. O filmin akabinde herkes onu "Ferit" olarak hatırladı.

Aslında makine mühendisi olan ama gönlü hep oyunculukta olan Tarık Akan, Türk sinemasına damga vuran isimlerden oldu.

Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

Tarık Akan'dan geriye eşi ve çocukları kaldı. Merhum sanatçının sevenleri, onun hatıralarını görünce duygulandı.

Tarık Akan'ın 3 çocuğu

Şimdilerde koca birer birey olan ve hayatlarını kuran Tarık Akan'ın çocukları, babalarına benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya gelmiştir.

İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Oyuncu, evlendikten üç yıl sonra 1989 yılında boşanmıştır.

Akan'ın, ilk çocuğu olan Barış Zeki Üregül 2009 yılında Tarık Akan'ın da oynadığı "Deli Deli Olma" adlı filmde babasının gençliğini oynayarak oyunculuk hayatına atılmıştır.