Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos'ın son hali ağızları açık bıraktı

Efsane dizi Yılan Hikayesi'nde 'Eleni' karakterini canlandıran Yunan oyuncu Katerina Moutsatsos, son haliyle gündeme geldi. Moutsatsos, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri büyüledi.

1999-2002 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın paylaştığı fenomen dizi Yılan Hikayesi, Türk televizyon ekranlarının unutumaz yapımları arasında yer alıyor.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi'nde Eleni karakterine hayat veren Yunan oyuncu Katerina Moutsatsos, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlüne taht kurmuştu.

Zarafeti ve Memoli'ye duyduğu yoğun aşkla akıllara kazınan Katerina Moutsatsos, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşırttı.

OYUNCULUK KARİYERİNİ 2014'TE SONLANDIRDI

1972 yılında Kaliforniya'da doğan Katerina Moutsatsos, Yunan bir deniz subayının kızı olarak dünyaya geldi.

6 yaşında baleye başlayan Moutsatsos, çeşitli müzikallerde sahneye çıktı. Londra Kraliyet Dans Akademisi'nde okuyan güzel oyuncu, Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

2012 yılında ABD'li yapımcı Charles Como ile dünya evine giren Moutsatsos, aynı zamanda 2 erkek çocuğu annesi.

1995 yılında başladığı kariyerini, 2014 yılında sonlandıran oyuncu, sanat hayatına çeşitli projelerde seslendirme yaparak devam etti.

''TÜRK HALKINI ÇOK ÖZLEDİM''

Güzel oyuncu, 2019 yılında verdiği bir röportajda, yaklaşık 7 yıldır Los Angeles'da yapımcılık mesleğini sürdürdüğünü, bu işi çok sevmesinin onu kameralar önünden uzaklaştırdığını söylemişti.

Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Katerina, İstanbul'un büyüleyici bir yer olduğunu ve o yılların kendisi için çok özel olduğunu anlatmıştı.

Yunan güzel, 'Türkiye'de en çok neyi özledin?'' sorusuna ''Tüm kalbimle ve dürüstlüğümle söylüyorum ki, Türk halkını çok özledim'' yanıtını vererek gözyaşlarına boğulmuştu.

GÜZELLİĞİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

49 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Katerina Moutsatsos'un son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Moutsatsos'u, Yılan Hikayesi'nden tanıyanlar, ''Yıllara meydan okuyor'', ''Yaş aldıkça güzelleşmiş'' yorumlarında bulundu.

İşte Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos'un son hali...



