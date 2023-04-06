Yılan Hikayesi'nin Gülsüm'ü Neriman Uğur'un büyük değişimi şok etti! İşte Neriman Uğur'un son hali.. Yılan Hikayesi isimli dizide canlandırdığ Gülsüm karakteri ile tanınan oyuncu Neriman Uğur'un son hali dikkat çekti. İşte başarılı oyuncunun büyük değişimi..

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Yılan Hikayesi dizisinde rol alan oyuncuların son halleri merak ediliyor.

İlk olarak 7 Ekim 1999 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 3 sezon sürmüştür. 23 Mayıs 2002 yılında yayınlanan 90. bölümü ile ekranlara veda eden dizi hafızalarda yer edindi.

Başrollerinde Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un yer aldığı dizi yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Yılan Hikayesi dizisinde Gülsüm karakterine hayat veren başarılı oyuncu Neriman Uğur'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol almıştır.

65 yaşındaki oyuncu şimdilerde Yasak Elma isimli dizide Sevim Avcıoğlu karakterine hayat veriyor.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte Neriman Uğur'un son hali..

1958 yılında Muğla'da dünyaya gelen Neriman Uğur, Yılan Hikayesi dizisinde gösterdiği performans ile hafızalara kazındı.

Neriman Uğur, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Neriman Uğur, Kırık Ayna, Parmaklıklar Ardında, Canan, Acı Aşk, Huzur Sokağı, Arka Sokaklar, Ramo ve Yasak Elma gibi birçok dizide rol almıştır.