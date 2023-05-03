Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı son haliyle görenleri şok etti! İşte Tunca Aydoğan'ın büyük değişimi.. Yılan Hikayesi isimli dizide canlandırdığı Kürşat karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tunca Aydoğan'ın son hali ortaya çıktı. İşte başarılı oyuncunun yıllar içindeki büyük büyük değişimi..

Bir dönemin en popüler dizilerinden olan Yılan Hikayesi dizisinde rol alan oyuncuların son halleri sosyal medyada zaman zaman merak ediliyor.

7 Ekim 1999 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yılan Hikayesi dizisi büyük bir hayran kitlesine sahipti.

3 sezon boyunca devam eden dizi 23 Mayıs 2002 yılında yayınlanan 90. bölümü ile ekranlara veda etti.

Başrollerini Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un üstlendiği dizi yayınlandığı dönem büyük bir popülerlik kazandı.

Yılan Hikayesi dizisinde Kürşat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tunca Aydoğan'ın son hali ortaya çıktı.

55 yaşındaki Tunca Aydoğan son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Muzi karakterini canlandırdı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile dikkatleri üzerine çekti.

10 Haziran 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi dizisinde gösterdiği performans ile hafızalara kazındı.

Oyunculuğa olan ilgisinden dolayı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alan Tunca Aydoğan 1990 yılında mezun olmuştur.

İşte Tunca Aydoğan'ın son hali..

Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi, Aşk Yeniden, İffet, Her Halimle Sev Beni, Kara İnci, Tutkunum Sana, ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almıştır.