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Yılan Hikayesi'nin Zeyno'su Meltem Cumbul ekranlara dönüyor! Bakın hangi diziye dahil oldu

Yılan Hikayesi'nin Zeyno'su Meltem Cumbul ekranlara dönüyor! Bakın hangi diziye dahil oldu

Yılan Hikayesi'nin Zeyno'su Meltem Cumbul, 7 yıldır hiçbir dizi projesinde yer almıyordu. Sonunda bir projeye 'evet' diyen Cumbul, TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu.