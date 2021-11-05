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- Yılan Hikayesi'nin Zeyno'su Meltem Cumbul ekranlara dönüyor! Bakın hangi diziye dahil oldu
Yılan Hikayesi'nin Zeyno'su Meltem Cumbul ekranlara dönüyor! Bakın hangi diziye dahil oldu
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 19:05
Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği Zeyno karakteriyle kariyerinde zirveyi yakalayan Meltem Cumbul, son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı.
Uzun süredir hiçbir dizi projesinde yer almayan Meltem Cumbul'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
7 yıl aradan sonra hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Cumbul, TV8'in sevilen dizisiyle anlaştı.
KIRMIZI ODA'YA GELİYOR
Bir dönem Oyuncular Sendikası'nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yaparak genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gelen birçok teklifi reddeden Meltem Cumbul, sonunda Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da oynamayı kabul etti.
51 yaşındaki oyuncu, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisinin bu haftaki bölümünde sürpriz bir sahne ile seyirci karşısına çıkacak.