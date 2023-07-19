Yılana meydan okuyan kertankele görenleri hayrete düşürdü Sosyal medyada paylaşılan bir video, herkesin dikkatini çekti. Bir kertankelenin yılanla olan mücadelesi görenleri bir hayli şaşırttı.

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Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolara bu defa hayvanlar alemi dahil oldu.

Bir yılan ve kertankelenin mücadelesi, hayvanlar alemine dair paylaşılan videolar arasına yerleşti.

Video; kertankelenin diğer kertankeleyi kurtarmak için yılana kafa tutması ise olay oldu.

Görenleri hayrete düşüren anlar

Bir yılanın kertankeleyi sarmaladığı, bir başka kertankelenin ise kurtarmaya çalıştığı anlar izlenme rekoru kırdı.

Yılandan kertankeleyi kurtarmayı başaran ancak kendisi kurtulamayan diğer kertankele ise görenleri gülümsetti.