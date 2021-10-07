Yıllar sonra ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni hayrete düşürdü

Bir süredir Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in yıllar önce Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisini neden bitirdiği ortaya çıktı. İtalyan medyasında yer alan haber, magazin gündemini salladı.

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, 4 yıl süren birlikteliklerini 2019 yılında sona erdirmişti. İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken konuya ilşkin birçok şey yazılıp çizilmişti.

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra, ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde birlikte rol aldığı Hande Erçel'le aşk yaşamaya başladı.

Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ederken Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa'da, Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili çarpıcı bir haber yer aldı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMİŞ

Chiecosa'da yer alan habere göre, Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti. Bürsin, evet cevabını almasıyla havalara uçarken güzel oyuncu Sarıkaya'nın isteği karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in, yıllar sonra ortaya atılan bu iddiaya yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.