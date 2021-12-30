Yıllardır kayıptı! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde boy gösteren Cansu Demirci, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. Herhangi bir mecrada yer almayan oyuncu, hayranları tarafından merak ediliyordu.

Sinem Kobal'ın "Selena" olarak başrolde yer aldığı Selena dizisi, ATV ekranlarında yayınlanıyordu.

Yıllar geçtikçe efsane haline gelen dizi, günümüzde de tekrarlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlginç konusu ve genç oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide Sinem Kobal, kötülüklerle savaşan bir karaktere hayat verdi.

Sinem Kobal'a yani Selena'ya ise iyilik konusunda yardımcı olan üç küçük kızın adı Selin, Leyla ve Nazlı'ydı.

Dizi bu isimlerle şekillenirken, projenin üzerinden yıllar geçti ve dizinin küçük kızları şimdilerde kocaman birer genç kız oldu.

Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş sosyal medyayı aktif kullanan ve sosyal medyadan para kazanan isimler oldu.

Ancak dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, sosyal mecralarda ve ekranlarda yer almadı.

YILLAR SONRA SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, turuncu saçları ve güzelliğiyle izleyeni kendine hayran bırakmış, uzun yıllar akıllarda yer edinmişti.

Dizinin final yapmasıyla birlikte sırra kadem basan Demirci'nin, son hali hep merak konusu oldu.

Cansu Demirci, 2014 yılından sonra oyunculuğu bıraktı ve Portekiz'in Lizbon kentine yerleşti.

St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olan Demirci, kendisini eğitime verdi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Bununla kalmayan genç isim, Almanya'nın Bremen kentindeki Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

DİZİNİN LEYLA'SI EVLENDİ

Selena ve Sihirli Annem dizisindeki rolleriyle hafızalara kazınan Gizem Güven ise yaz aylarında uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.

1994 doğumlu olan oyuncu Güven, mutluluğunu Instagram’dan takipçileri ile paylaştı.