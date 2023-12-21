Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi ne zaman, hangi kanalda? İnci Taneleri konusu Başrolde Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı İnci Taneleri dizisi, ilk fragmanıyla merak uyandırdı. İzleyiciler, dizinin yayın tarihini, konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte diziye ilişkin detaylar...

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Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü üstlendiği "İnci Taneleri", görücüye çıktı.

"Azem Yücedağ" karakteri ile izleyici karşısına gelen dizi, dikkatleri çekti.

İlk fragmana "Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış." cümlesiyle damga vuran yapım, gündem oldu.

"Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış."

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İşte diziye dair merak edilenler...

İnci Taneleri konusu

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?

Oyuncular

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor.

İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'de yayınlanacak olan İnci Taneleri dizisi için ilk bölüm tarihi netleşmedi.