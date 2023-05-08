Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan hem güzelliği hem mesleğiyle şaşırttı! "Babasının izinden gitmemiş" Yılmaz Erdoğan'ın 5 yıl evli kaldığı eşi Sanem Oktar'dan olan kızı Berfin, mesleğini eline aldı. Herkes babasının izinden gitmesini beklerken, Berfin Erdoğan farklı bir sektörü tercih etti.

Senarist, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, sanat kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

55 yaşındaki Yılmaz Erdoğan, şimdilerde bekar olsa da geçmiş yıllarda 2 evlilik yaptı.

İlk evliliğinden bir kızı, ikinci evliliğinden ise bir oğlu olan Erdoğan, 2 çocuk babası.

Erdoğan, 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünyaya gelmiştir.

2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Bilgin ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

Kızı aşçı oldu

Bebekliğinden bu yana magazinin merak ettiği ancak kameralardan uzak bir yaşan süren Berfin Erdoğan, şimdilerde 27 yaşında.

Bir Demet Tiyatro”' da çocuk oyuncu olarak rol alan Berfin Erdoğan aşçılık mezunudur. Berin Erdoğan ayrıca, “Organize İşler” ve “Çok Güzel Hareketler” gibi yapımlarda rol aldı.

Herkes babasının izinden giderek sanat kariyerine devam etmesini beklerken, Berfin Erdoğan farklı bir seçim yaptı.

ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Berfin'in babasına benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.