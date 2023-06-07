Yılmaz Erdoğan'ın kızı büyüdü, güzelliğiyle dergilere kapak oldu! Berfin Erdoğan büyüledi Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı. Babasının aksine aşçı olarak yoluna devam eden Erdoğan, sosyal medya hesabından da yemek yaptığı anları paylaşıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Görenleri kendisine hayran bırakan Berfin, babasının aksine aşçılık yapmayı tercih etti. ABD'nin önde gelen okullarında aşçılık eğitimi alan Berfin, basından uzak yaşamayı tercih ediyor. Özel ve iş hayatını basından uzak tutan Berfin Erdoğan, zaman zaman yaptığı paylaşımlar sayesinde güzelliğine övgü alıyor. Berfin büyüdü Babasına benzeyen Berfin Erdoğan, farklı işlerle gündeme geliyor. Alanında kendisini geliştirmek isteyen Erdoğan, sosyal medyadan da yaptığı etkinlikleri paylaşıyor. Babasına benzeyen ve güzelliği ile göz dolduran Erdoğan'a yorum ve beğeni yapıyor.