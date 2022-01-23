'Yılmaz'ı MSN'den sileceksin' sözü hala akıllarda! 'Kimden ötürü' Selen, yıllar sonra ortaya çıktı

2009 yılında yaşanan kız kavgasında sarf ettiği "Yılmaz'ı MSN'den sileceksin" sözüyle akıllara kazınan Selen, yıllar sonra ortaya çıktı. Selen'in son halini görenler, gözlerine inanamadı.

2009 yılında yaşanan ve ''Yılmaz'ı MSN'den sileceksin'' repliğiyle bilinen kız kavgası, bir döneme damgasını vurmuştu.

Gerek konuşmaları gerekse acımasız şiddetiyle uzun yıllar akıllarda kalan kavga ile ilgili espriler, neredeyse günümüze kadar devam etmişti.

Olayda, Selen adlı bir genç kız, arkadaşının sevgilisi Yılmaz ile arasına giren kızı bulmuş ve genç kıza Yılmaz'dan uzak durması için tehditler savurmuştu.

O anları kayıt altına alan kişi ise videonun viral olacağını düşünmemişti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o anlar, birçoğumuzun hafızasından silinmedi.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kavga sırasında sarf ettiği ''Yılmaz'ı MSN'den sileceksin'' sözüyle tanınan haşin kız, yıllar sonra ortaya çıktı.

Şimdilerde evli olan ve Medikal Uzmanı olduğu bilinen Selen Saygılı'yı, ağabeyi ifşa etti.

Kardeşiyle oldukça eğlenceli bir ilişkisi olan ağabey, öne çıkardığı bir hikayesinde kız kardeşinin kim olduğunu tanıttı.

''YILMAZ'I MSN'DEN SİLECEKSİN REPLİĞİYLE TANINDI''

Görsellerden birine, ''Yılmaz'ı MSN'den sileceksin repliğiyle tanındı'' notunu düşen ağabey, kız kardeşinin kim olduğunu gözler önüne serdi.

Ağabeyi ile birçok resmi bulunan Selen Saygılı'nın, Instagram hesabı gizli.