Yine cesaretini konuşturdu! 44’lük Mine Tugay’dan bikinili poz: “Genç kızlar çatladı”

Yalı Çapkını dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Mine Tugay, değişimiyle görenleri şaşkına çevirmişti.
Yaş aldıkça güzelleşen Mine Tugay, son olarak geçtiğimiz haftalarda Netflix’te yayınlanan Merve Kült filminde Leyla Madralı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Oyunculuğuyla göz dolduran Mine Tugay, yaşına rağmen çekiciliği ve duru güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı oyuncu, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
Bikinili pozuyla mest etti!
44 yaşındaki Mine Tugay, tatilin tadını çıkarıyor. Havuzda bikinisiyle verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun cesur pozu, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Beğeniler gelmeye devam ediyor.
44 yaşında olmasına rağmen Mine Tugay, sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarla gençlik enerjisini herkese hissettiriyor.
Ünlü oyuncunun fit vücudu ve kendine güven dolu duruşu, takipçilerinin gözlerini kamaştırıyor.