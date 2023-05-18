Yine soluksuz izlendi! 17 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Adım Farah... 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Cumhurbaşkanı Balkon Konuşması, Sinan Oğan Özel, Cumhur İttifakı Liderleri Açıklama programları ekranlarda yerini aldı.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları

17 Mayıs 2023 Çarşamba günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.