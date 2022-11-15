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    • Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli'den derin sırt dekolteli cesur poz

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli'den derin sırt dekolteli cesur poz

    Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yırtmaçlı elbisesiyle verdiği cesur pozuyla olay oldu. 39 yaşındaki ünlü isme takipçilerden beğeni yağdı.
    • 15.11.2022 - 17:58
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    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli'den derin sırt dekolteli cesur poz

    Bir dönem ekranların unutulmaz yapımlarından olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem rolünü canlandıran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dekolteli pozlarıyla beğeni toplayan ünlü isim bu kez yırtmaçlı elbisesiyle verdiği cesur pozuyla konuşuldu.

    Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli'den cesur poz!

    12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde dünyayay gelen Meryem Uzerli,  Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ününü arttırmıştır. Dizide Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli, geniş kitlelere adını duyurmuştur.

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #1

    2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk olarak yer alan isim ayrıca Öteki Taraf ve Kovan projelerinde de yer almıştır. Uzerli, kızı Lara'yı dünyaya getirmek için Almanya'ya gitmiştir. Almanya'da yaşamını devam ettiren ancak projeler için Türkiye'ye gelen Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #2

    Yeni doğan bebeğinin isminin Lily Koi olduğunu açıklayan Uzerli, geçtiğimiz dönemlerde sütyensiz pozuyla ortalığı sallamıştı.

    "Hürrem hala ateş gibi"

    39 yaşındaki ünlü isim, bu kez yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozla olay oldu. Ünlü ismin sırt dekolteli cesur pozuna takipçilerinden binlerce beğeni gelirken, bazı takipçiler "Çok güzelsin", "Maşallah", "Hürrem hala ateş gibi" yorumlarında bulundu.

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #3

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #4

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #5

    İşte Meryem Uzerli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #6

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #7

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #8

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #9

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #10

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #11

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #12

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #13

    Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz olay oldu! 39 yaşındaki Meryem Uzerli den derin sırt dekolteli cesur poz #14


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