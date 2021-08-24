Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Usta oyuncu Filiz Akın'dan haber var! İşte son durumu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz hafta akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğum bakımda tedavi gören Akın'dan haber var. İşte Akın'ın sağlık durumu..

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde rol alan Türk sinemasının sevilen ismi Filiz Akın, geçtiğimiz perşembe gecesi yoğun bakıma alınmıştı.

Usta oyuncunun, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilmişti. Tatil için Miami’de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a dönmüştü.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

3 gün yoğun bakımda kalan Filiz Akın'ın, son olarak yoğun bakımdan çıkarıldığı duyuruldu.

Sağlık durumu iyiye giden sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Akın’ın bu hafta içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

2016 yılında İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu'na katılan usta oyuncu Filiz Akın, nazofarenks kanserini nasıl yendiğini anlatmıştı.

Eşi eski Mit Müsteşarı Sönmez Köksal ile vasiyetlerini de dile getiren Filiz Akın, ''Yaşayacaksam kaliteli yaşayayım, eğer bağımlı olacaksam ve bitkisel hayata gireceksem öleyim. Eşimle birbirimize vasiyet ettik, eğer öyle bir durum doğar ve ötenazi hakkı tanınırsa bunu kullanma sözü verdik. Elbette beni hayata en çok bağlayan şey sevgi ve sizlerin duası.'' ifadelerini kullanmıştı.