Yok böyle bir değişim... Sıla Türkoğlu'nun o fotoğrafı olay oldu!

Yok böyle bir değişim... Sıla Türkoğlu'nun o fotoğrafı olay oldu!

Son zamanların popüler oyuncularından olan Sıla Türkoğlu, yıllar içinde yaşadığı değişimle gündem oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf için, binlerce yorum geldi.

18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, son zamanların popüler oyuncuıları arasında yer alıyor.

2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa adım atan Türkoğlu, asıl ününe Yemin dizisi sayesinde kavuştu.

Yemin dizisinde Suna karakterin akabinde 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, 416. bölümde Emanet dizisinden ayrıldı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol olarak yer alan Türkoğlu, sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile de göz dolduruyor.

Her karesi ile beğeni yağmuruna tutulan Türkoğlu'nun yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı ise estetik iddialarını gündeme getirdi.

Estetik var mı?

Ünlü oyuncunun kariyerinin ilk başlarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Hakkında estetik iddiaları olan Türkoğlu'nun o fotoğrafı sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Bu fotoğrafın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazıları estetik var derken bazıları ise sadece ufak dokunuşlar olduğunu söyledi.

Mahkemelik oldu

Emanet ile yıldızı bir anda parlayan Sıla Türkoğlu, kadrodan ani bir şekilde ayrılık kararı aldı. Dizinin sezon finali çekimlerinde yer almaya Türkoğlu ile yapımcı arasındaki olay mahkemeye taşındı.

Tüm yaşananların ardından ünlü oyuncu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin başrollerine yer aldığı Show TV'de ekrana getirilen Kızılcık Şerbeti dizisine Doğa karakteri ile dahil oldu.