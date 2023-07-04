Yolu kapatan deveyi kenara çekmek istedi, beceremeyince bakın ne yaptı Arabayla geçişi sırasında yolu kapatan deveyi kenara almak isteyen bir şahıs, başvurduğu yöntem ile herkesi şoke etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medyaya düşen ilginç videolar, viral olmaya devam ediyor. Bu sefer yayınlanan video ise çölde çekildi ve sosyal medyadan dolaşıma girdi. Çölün ortasında, yolu kapatan bir deveyle karşılaşan adam yaptıklarıyla şaşırttı. Deveyi kenara almak için yavrusunu kucakladı Devenin yolunu açmak için bir çözüm bulmaya çalışan adam, ilginç bir yöntem denedi. Adam, devenin yavrusunu kaçırmak suretiyle deveyi çekmeye çalıştı. Yavrusunun kaçırıldığını gören deve yoldan çekilerek adamı kovalamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.