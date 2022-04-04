Your Honor uyarlaması: Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim, 4 Nisan akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Hakim dizisinin oyuncuları ve rolleri...

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Hakim, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un yaptığı ATV'nin yeni dizisi Hakim, sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Limon Film imzalı Hakim dizisi, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını konu ediniyor.

Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan dizinin kadrosunda ayrıca Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi isimler de yer alıyor.

Seyirciler, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide kim hangi rolü oynuyor merak ediyor. İşte Hakim dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU (Ömer Arif Derman)

İdealist, zeki ve iyi kalplidir… Zor durumlar karşısında dahi sükunetini koruyabilen, onurlu bir adamdır. Hayatının her zerresinde adaleti gözetir. Hiçbir zaman büyük bir serveti olmamış, kazandığı maaşıyla ailesine bakmış ve etrafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Herkes tarafından sevilir, sayılır. Karısını kaybettikten sonra, oğlu Ozan tüm dünyası olmuştur. Ve o iki kişilik dünyanın içine kimseyi almamıştır… Baba oğul sıradan hayatlarını yaşarken, Ozan'ın yaptığı kaza hayatlarını alt üst eder. Ömer Arif oğlunu korumaya çalışırken hem bildiklerini unutmak, hem de bambaşka bir dünyanın kurallarını öğrenmek zorunda kalacaktır…

YURDAER OKUR (Azem Demirkıran)

Arnavut kökenli bir ailenin en büyük oğludur Azem. Hayatı sokaklarda öğrenmiştir. Kendine has bir adalet duygusu vardır. Kolay sinirlenmeyen, soğukkanlı bir adamdır. Fakat gözü döndüğünde, onu durdurmak mümkün değildir. Azem'in olan bitenden sonra en çok kıymet verdiği ve kaybetmekten korktuğu kişi kızı Deniz'dir. Kızının üzerine titrer. Bu özen kimi zaman Deniz'le arasının açılmasına sebep olur. Büyük oğlu Metehan'ın cezaevinden çıkmasıyla baba oğulun ilişkisi Mert'in kaybı üzerine daha derin bir bağla güçlenir. Çocukları öldükten sonra karısı Zümrüt'le arası giderek açılır. Evlat acısı ve intikam, Azem'i hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hale getirecektir…

EBRU ÖZKAN (Yasemin Kaner)

Yasemin alımlı, zeki, güçlü, sıra dışı bir kadındır. Ömer Arif'in eski stajyeridir. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenmiştir ve ona derin bir hayranlık duymaktadır. Uyarılarına kulak astığı tek kişi Ömer'dir. Yasemin'in Ömer'e olan duyguları, Aylin'in ölümüyle beraber iyice derinleşir. Ozan'ın yaptığı kazadan sonra Ömer'le daha sık görüşmeye başlar. Çünkü Ömer ondan birini savunmasını ister. Ömer'e yardım etmek isterken, yol ayrımında kalacak ve bir seçim yapması gerekecektir.

UĞUR YÜCEL (Cevdet)

Zor yollardan geçmiş bir adamdır Cevdet, dava adamıdır. Çok şey görmüştür, çoğu kez kirlenmiştir. Fakat Ömer'le ilişkisi hep temiz kalmıştır. İçgüdüleri kuvvetli, akıllı bir adamdır. Yaşadıklarını ardında bırakıp siyasete atılmış, bağımsız olarak belediye başkanlığına aday olmuştur. Can dostu Ömer Arif'in yardım istemesiyle, o da kendini ateşin içinde bulacak, en az Ömer Arif kadar can yakacaktır.

HASİBE EREN (Gülbahar)

Kendine has zekâsı olan güçlü bir kadındır. İstanbul'un gecekondu mahallesinde barındırdığı çetesiyle illegal işler yürütür. Kocasını bir çatışmada kaybedince çetenin başına geçmiştir. Lakabı "Yenge"dir. Merhametsiz bir kadın değildir ama içinde bulunduğu ortam onu insanlara güvenmemeye itmiştir. Sürekli ölçüp tartan bir yanı vardır. Bağıran, emir veren bir kadın değildir. Erkek dünyasının lideri olmasına rağmen dişiliğinden asla bir şey kaybetmemiştir. Bazen ne istediğini anlamak için tek kelimesi yeter etrafındakilere. Tıkırında giden işleri, Cevdet'in onları Azem'le karşı karşıya getirmesinden sonra yokuş aşağı gidecektir.

FATİH BERK ŞAHİN (Ozan Derman)

Ömer Arif Derman'ın oğlu… Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi… Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır...

ESLEM AKAR (Deniz Demirkıran)

Azem Demikıran'ın tek kızı… Ozan'ın umutsuz aşkı... Hayata karşı farklı bir bakış açısı olan, iyi eğitimli biri... Annesiyle her ne kadar zıtlaşsa da hayrandır ona. Ailesinde en çok kardeşi Mert'i sevmektedir. Mert'in ölümü Deniz'in dönüm noktası olur. Hayatının en güzel ve içten yanını Mert'le kaybeder. Ta ki Ozan'la tanışana kadar. Bu gizemli çocuğa günden güne çekilen Deniz, kendini korkunç bir gerçeğin içinde bulacaktır.

SEDA AKMAN (Zümrüt Demirkıran)

Azem'in karısı… Alımlı, soğukkanlı ve kurnaz bir kadın... Kocasıyla derin bir bağı vardır. Bu bağ, oğulların ölümüyle kopma noktasına gelir. İntikamdan gözü dönen Zümrüt, Azem'den habersiz hareket etmeye başlayınca, ipler iyice kopar. Büyük oğlunun hapisten çıkmasıyla kendine dayanak bulan Zümrüt, bundan sonraki hamlelerinde oğlu Metehan'ı kullanacak, Azem'le karşı karşıya gelecektir.

BURCU KARA (Ayşe Korkmaz)

Ömer Arif'in karısı Aylin'in asayiş şubedeki iş arkadaşı, yakın dostudur. Aylin'in ölümünden sonra Ömer Arif ve Ozan'a elinden geldiğince destek olmaya çalışmıştır. Ozan'ı kendi oğlu gibi sever ve her fırsatta dile getirir. Ayşe'nin bir bebeği vardır. Gizemli bir geçmişi içine gömmeye çalışır aynı zamanda... Öte yandan, Ömer Arif'e karşı gizli bir hayranlığı vardır. Ömer Arif'in Yasemin'le yakınlaşması sonucu hayal kırıklığına uğrar. Ancak sırf bu nedenle Ömer Arif'e cephe alacak bir kadın değildir. Arkadaşı Aylin'den emanet kalan Ozan ve Ömer Arif'e her koşulda yardım edecektir.

NAZ ÇAĞLA IRMAK (Ceren)

Ozan'ın sevgilisi. Ozan'a her zaman destek olmaya çalışır, yanında olur. Ozan korkunç gerçeği ona itiraf eder. Ozan'ın Deniz'le görüştüğünü öğrenince Deniz'e gerçeği söyleyecektir. Mert'in ölümüne sebep olanın Ozan olduğu gerçeğini…