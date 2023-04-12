Youtube için çekim yapan gence duygulandıran teklif: "Bana bu ekmeği alır mısın?" dedi, olanlar oldu! Youtube üzerinden kanal açan gençler, yeni videolarla takipçi sayılarını artırmak istiyor. Bazıları ise insanların dikkatini çekebilmek için, hassas olan konularda videolar yapıyor. Bu videolardan birini yapan gence gelen teklif ise sosyal medyada olay oldu.

Youtube kanalı için çekim yapan bir genç, karnının aç olduğunu ve borçları olduğunu söylediği kişiden duygusal bir cevap aldı.

Kendisinden yaşça büyük olan bir adamın yanına yaklaşan genç, "Ben öğrenciyim. Ailem bu ay çpk para yollayamadı. Benim tüm param bitti. Borçluyum, iftarimi açacağım abi. Bana bu ekmeği alır mısın?" diye sordu.

Gence cevap veren vatandaş ise "Ciddi mi söylüyorsun? Gel bizim eve gidelim. Hem de beraber iftar açalım. Ne istiyorsan, başka bir şey alayım" sözleriyle herkesi duygulandırdı.