Youtube kanalı için çekim yapan bir genç, karnının aç olduğunu ve borçları olduğunu söylediği kişiden duygusal bir cevap aldı.
Kendisinden yaşça büyük olan bir adamın yanına yaklaşan genç, "Ben öğrenciyim. Ailem bu ay çpk para yollayamadı. Benim tüm param bitti. Borçluyum, iftarimi açacağım abi. Bana bu ekmeği alır mısın?" diye sordu.
Gence cevap veren vatandaş ise "Ciddi mi söylüyorsun? Gel bizim eve gidelim. Hem de beraber iftar açalım. Ne istiyorsan, başka bir şey alayım" sözleriyle herkesi duygulandırdı.