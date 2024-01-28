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Youtube'da rekora koşuyor! İnci Taneleri bakın ne kadar izlendi...

Youtube'da rekora koşuyor! İnci Taneleri bakın ne kadar izlendi... Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin Youtube'da yayınlanan ilk bölümü kısa sürede milyonlarca kez izlendi...