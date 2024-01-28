Youtube'da rekora koşuyor! İnci Taneleri bakın ne kadar izlendi...

Yılmaz Erdoğan'ın hem kaleme aldığı hem başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümü ile 25 Ocak'ta ekrana geldi.
İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.
Tanıtım videoları ile sosyal medyayı sallayan dizi yayınlandığı gün adeta izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.
İnci Taneleri, Total'de 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye oturdu.
İnci Taneleri dizisi yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getiriyor.
Dizinin ilk bölümünde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansları sosyal medyada uzun süre gündem oldu.
Youtube'da rekor kırdı
İnci Taneleri'nin Youtube'da yayınlanan ilk bölümü izlenme rekorları kırdı. Dizinin 1. bölümü 2 günde 7 milyondan fazla görüntülenme aldı..