Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? 18 Nisan Salı TRT 1 yayın akışı... Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Yürek Çıkmazı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 18 Nisan Salı TRT 1 yayın akışı...

Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli ve Bahadır İnce’nin üstlendiği dizisinin senaryosunu ise Ayla Hacıoğulları, Vilmer Özçınar ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor. Başrollerini Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu’nun üstlendiği dizi her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Dizinin yeni bölümüyle ilgili yeni karar alındı. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler ve TRT1 yayın akışı... Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? TRT 1’in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı bu akşam yayınlanmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Programı sebebiyle yeni bölümü haftaya yayınlanacak. TRT 1 yayın akışı 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 14:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (Yerli Sinema) 22:00 Cumhurbaşkanı Özel