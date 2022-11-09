Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i dantel elbisesiyle uzandı, takipçileri mest oldu! 'Yasaklanmalısın'

TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara dönen İrem Helvacıoğlu, son kareleriyle beğeni topladı.

Almanya'da doğan ve şöhreti Türkiye'de yakalayan İrem Helvacıoğlu, kısa bir aranın ardından ekranlara döndü.

TRT1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nda Avukat Zeynep rolünü üstlenen Helvacıoğlu, sevenlerinin beğenisini topluyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle hafızalara kazınan ve ardından Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, son olarak Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde rol amıştı.

Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve cesur paylaşımlarda bulunan Helvacıoğlu, son kareleriyle görenleri büyüledi.

Pozdan poza girdi

Siyah dantel detaylı elbisesiyle kamera karşısına geçen İrem Helvacıoğlu, peş peşe poz verdi.

Fiziği ile dikkat çeken güzel oyuncu, kombini ile takipçilerinden tam not almayı başardı.

Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan pozlara "Muhteşemsin", "Hayranım sana", "Bu nasıl güzellik" "Fiziğin çok güzel" tarzında yorumlar da geldi.

İşte Yürek Çıkmazı'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu'ndan yeni kareler...