Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu bakın kimle aşk yaşıyormuş! Sevgilisi bambaşka sektörden çıktı

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, sevgilisinin kimliğiyle şaşırttı. Ünlü isim sevgilisini bambaşka sektörden çıktı.

Daha önce Sen Anlat Karadeniz, Baş Belası, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, şimdilerde Yürek Çıkmazı dizisiyle ekrana geliyor. 2 Şubat 1990'da Almanya'da doğduğu bilinen isim, rol aldığı yapımlar ve oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde almıştır. Dedesinin Selanik Arnavutlarından olduğu bilinen isim, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. Ayrıca daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de yer alma fırsatı bulan isim 2016 senesinde No: 309 dizisinde Pelin Su karakterine hayat vermiştir.

Sen Anlat Karadeniz ile beğeni toplamıştı

2018-2019 senelerinde çokça sevilen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu; Seni Çok Bekledim, Baş Belası gibi dizilerde de yer almıştı.

Gerçek aşkı gurmeymiş!

Helvacıoğlu, şimdilerde oyunculuk performansıyla beğeni topluyor. Son olarak Yürek Çıkmazı dizisi ile ekranlarda olan ismin sevgilisi ise bambaşka bir sektörden çıktı. Ünlü isim, uzun bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi Yolaç Özcan...