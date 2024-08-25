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Yüsra Geyik bikinili pozlarını art arda sıraladı! İşte Instagram'ı sallayan o kareler...

Yüsra Geyik bikinili pozlarını art arda sıraladı! İşte Instagram'ı sallayan o kareler... Oyuncu Yüsra Geyik Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç oyuncu son olarak bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Yüsra Geyik'in son pozları..