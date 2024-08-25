Yüsra Geyik bikinili pozlarını art arda sıraladı! İşte Instagram'ı sallayan o kareler...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük bir üne kavuşan oyuncu Yüsra Geyik iddialı pozları ile adından bahsettiriyor.
Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Instagram hesabında 463 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik bol bol tatil yaparak yazın keyfini çıkarıyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yüsra Geyik son olarak bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem olan Yüsra Geyik son pozları ile yeniden gündeme geldi.
Bikinili pozlarını paylaşan Yüsra Geyik'in o paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.
Yüsra Geyik'in bikinili pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Yüsra Geyik'in bikinili pozları...