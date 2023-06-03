Yüsra Geyik dekolteli pozlarını peş peşe sıraladı, tansiyon yükseldi! "Yapma yanarız" Aile dizisinde Yağmur karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı. Pozlarına yorum yağdı.

İlk olarak Hayat Bilgisi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, o dönem her ne kadar tanınmasa da oyunculuk kapılarını araladı.

Ardından Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Zeliş karakterine hayat verdi. Ayrıca bu rolle adını milyonlara duyurdu.

Hepimiz onu Arka Sokaklar dizisiyle tanıdık. Şimdi ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolü paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.

Dizide Yağmur karakteriyle beğeni toplayan Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çekiyor. Son paylaşımı ise olay oldu.

Dekolteli pozları sosyal medyayı salladı

Beyaz iddialı elbisesiyle kamera karşısına geçen Yüsra Geyik'in göğüs dekoltesi kullanıcıları harekete geçirdi.

Pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü oyuncunun o pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte o pozlar...

Instagram'da yayınladığı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yüsra Geyik'in göğüs dekolteli pozları ağzıları açık bıraktı.

Ünlü oyuncuya "Her halinle bir başkasın", "Hiç giymeseydin masraf etmişsin" gibi yorumlar geldi.