Yüsra Geyik hem alttan hem üsten dekolte verdi! Arka Sokaklar'ın kalbi durdu

Yüsra Geyik hem alttan hem üsten dekolte verdi! Arka Sokaklar'ın kalbi durdu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i mini şortuyla poz verdi. Görenlerin hayran kaldığı Yüsra Geyik için,"Aman Hüsnü Çoban görmesin" yorumları peş peşe sıralandı.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, dördüncü sınıfta tiyatro ile tanıştı.

İlkokul ikinci sınıfta ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Geyik, tiyatroya aşık oldu ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra, ilk olarak Hayat Bilgisi'nde rol aldı.

Geyik'in asıl ün kazanması ise Arka Sokaklar sayesinde oldu. 16 sezon boyunca Zeliş'e hayat veren Geyik akıllarda bu şekilde kaldı.

Ani bir kararla diziden ayrılan oyuncu, kısa bir süre Camdaki Kız'da Melisa'ya hayat verdi. Şimdilerde ekranlarda olmayan oyuncu, sosyal medya kareleri ile konuşuluyor.

Sosyal medyada akif olan oyuncu, birbirinden cesur karelerini hayranlarının beğenisine sunuyor.

Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan oyuncu şçin Arka Sokaklar atıfı yapılıyor ve geri dönmesi isteniyor.

Yüsra Geyik büyüledi

Sosyal medyayı etkin kullanan isim, iddialı pozlarıyla dudak uçuklatıyor. Dekolteli pozunu yayınlayan Geyik, kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.

O poza kullanıcılar, "Amirim görmesin", "Hüsnü Çoban görse kalp krizi geçirir" gibi yorumlar yaptı.

Kalp emojileri alan Geyik'in keyfinin yerinde olduğu görülürken, yeni dizisi ise merak ediliyor.