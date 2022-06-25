Yüsra Geyik kalçadan frikik verince... 'Yakalandın eller havaya'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak akıllara kazınan Yüsra Geyik, Instagram'daki son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Bacak bacak üstüne atan Geyik, frikik verdi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de magazinin gözde isimlerinden olan Yüsra Geyik, yine gündem oldu.

15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik'i hemen hemen herkes Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.

Hayat Bilgisi ve Camdaki Kız dizilerinde de boy gösteren Yüsra Geyik, sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor.

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla adeta damga vuruyor.

Yüsra Geyik'ten frikik geldi

Son olarak gümüş renkli bir elbise giyen Yüsra Geyik, paylaşımlarıyla olay oldu.

Bacak bacak üstüne atan ünlü oyuncu, mini elbisesiyle frikik verdi.

Takipçilerinin gözünden kaçmayan dekolteye, binlerce beğeni ve yorum geldi.