Yüsra Geyik soyundu yetmedi dans etti! Çıplak sahnelerine yorum yağdı: "Resmen meydanda" Şu sıralar Aile dizisinde dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, Bozkır dizisinde soyunarak dans etti. Yüsra Geyik'in bu kareleri, sosyal medyada olay oldu. Gören yorum yağdırmadan geçemedi.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

İstanbul'a geldikten sonra yolu tiyatro ile keşisen Yüsra, dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla sahneye çıktı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra, ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde yer aldı.

Ancak başarılı ismin ilk tanınması ve ünlenmesi ise 17 sezon süren Arka Sokaklar dizisi sayesinde oldu.

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisinde oynuyor.

Dizide canlandırdığı karakter ve oyunculuğu ile dikkati çeken Yüsra, dijital platforma ise Bozkır dizisini yaptı.

Yüsra Geyik, BluTV’nin Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu. Ünlü oyuncunun ateşli sahnesi gündem oldu.

Yüsra Geyik'in olay sahneleri

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, BluTV'nin en çok dikkat çeken orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşuluyor.

Bozkır dizisine 2. sezonda dahil olan Yüsra Geyik ateşli sahneleriyle büyük ses getirdi

Ünlü oyuncu dizinin yedinci bölümünde çırılçıplak soyunarak dans etti.

Hikayesi ve görüntüleriyle izleyiciye etkileyici bir sezon sunan dizinin başrollerini Yiğit Özşener ve Furkan Andıç paylaşırken ikiliye başarılı oyuncular Cemre Baysel, Yüsra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu eşlik ediyor.

Yapımını ARC Film’in yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği soluksuz izlenecek dizinin senaryosunu Levent Cantek kaleme alırken yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altuğ üstleniyor.

Polisiye ve suç dramasını buluşturan Bozkır dizisi cesur sahneleri ile gündemden düşmüyor.