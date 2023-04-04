Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! "Cesur sahnelerin var" Şu sıralar Aile dizisinde Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının aklını başından almayı başardı. Geyik'e hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.

21 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, bir süre burada yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla sahneye çıkan Geyik, Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu.

Geyik, tiyatro dışında da kameralarla 13 yaşındayken tanıştı. İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan Geyik, uzun yıllar bu dizide yer aldı.

Şu sıralar Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik, oyunculuğuyla da takdir topluyor.

Hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken Geyik, son attığı kare ile yine sosyal medyayı salladı.

Yüsra Geyik büyüledi

Çocukluğundan beri ekranda olan oyuncu transparan detaylı elbisesiyle verdiği poza "Bazısı içinde yaşar, bazısı kucağında taşır dünyasını" notuyla paylaştı.

Yüsra Geyik'in cesur tarzına "Bu ne hal böyle biz seni Hüsnü başkomiserin kız Zeliş olarak sevdik", "Çok güzelsin", "Her zaman karizmatiksin" yorumları yağdı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada mutsuzluğu nasıl kırdığına dair şunları söylemişti:

"Bugünlerde artık bizimle travmamız ve daha fazlası olarak hayatımızda kalacak büyük deprem felaketi beni mutsuz etti. Bunu söyledikten sonra bir mutluluktan bahsedeceksek ailem ve ben sağlıkla yaşıyoruz dahası olamaz"