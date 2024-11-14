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Yüsra Geyik'in iddialı pozları yorum yağmuruna tutuldu: 'Yaktın yine ortalığı'

Yüsra Geyik'in iddialı pozları yorum yağmuruna tutuldu: 'Yaktın yine ortalığı' Yüsra Geyik Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç oyuncu son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Yüsra Geyik'in son Instagram paylaşımı...