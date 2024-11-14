Yüsra Geyik'in iddialı pozları yorum yağmuruna tutuldu: 'Yaktın yine ortalığı'

Hüseyin Topuz
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle tanınan Yüsra Geyik iddialı pozları ile adından bahsettiriyor.
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Instagram hesabında 482 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik son paylaşımları ile adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yüsra Geyik katıldığı bir gecede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
İddialı pozlarını paylaşan Yüsra Geyik'in o paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.
Yüsra Geyik'in o pozları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Yüsra Geyik'in o pozları...