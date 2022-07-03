Yüsra Geyik'in sütyensiz paylaşımı olay oldu! 'Resmen meydanda'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, hırkalı pozuyla sosyal medyayı salladı.

15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik, ekranlarda büyüdü.

Hayat Bilgisi, Yabancı Damat, Afacanlar Kampı gibi yapımlarda rol alan Yüsra Geyik'i hemen hemen herkes Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, sosyal medyada adından söz ettirenlerden.

Yüsra Geyik'ten dekolteli poz

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Hikaye bölümünden bir fotoğraf yayınlayan Yüsra Geyik, sütyensiz giydiği hırkasıyla gündem oldu.

Tatilin keyfini çıkartan güzel oyuncu, sosyal medyada oldukça beğenildi.